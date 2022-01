Desemprego nos Açores aumenta 0,67% em novembro

Segundo o comunicado, em novembro foram colocados no mercado de trabalho 178 açorianos, verificando-se no mesmo mês também um “incremento de 0,67% nos inscritos à procura de primeiro e novo emprego face a outubro”.

“No que concerne à totalidade do número de desempregados, a ilha de São Miguel tem 66,89% dos desempregados na Região, a ilha Terceira tem 17,46%, o Pico 4,97% e o Faial 3,24%”, destaca a nota do Portal do Governo, acrescentando que os concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo representavam em novembro 59,06% da totalidade dos desempregados identificados nos Açores.

“No que diz respeito aos programas de inserção socioprofissional, em novembro de 2021, existiam 3976 ocupados no arquipélago”, informa ainda o executivo regional.

Relativamente às medidas de promoção de emprego jovem, “foram observados 3235 jovens a desenvolver projetos em contexto real de trabalho, com destaque para o Estagiar L e T, enquanto em formação, no mês de novembro, estavam 552 açorianos”, revelam os dados divulgados.