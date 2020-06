“Desemprego e uma segunda vaga do surto são as minhas maiores preocupações”

Pedro Melo, presidente da Câmara Municipal da Povoação assinala que o concelho está a retomar à normalidade, mas com muita cautela. O autarca adianta que as empresas ligadas ao turismo foram as mais afetadas pela pandemia e defende que é preciso abrir a economia da ilha e dos Açores