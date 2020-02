Desafios ecológicos foram tema de cortejo de Carnaval

O cortejo de Carnaval realizado esta sexta-feira de manhã na Vila do Nordeste contou com a participação de várias valências, designadamente, a Escola Básica e Secundária do Nordeste, a Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, a Câmara Municipal do Nordeste, a Associação Amizade 2000 e a Escola Profissional do Nordeste.





A Escola Básica e Secundária do Nordeste é há vários anos a promotora deste cortejo de Carnaval, ao qual se tem associado a Câmara Municipal do Nordeste e este ano também a Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, a Escola Profissional do Nordeste e a Associação Amizade 2000, que optaram por se juntar à escola contribuindo para que o cortejo fosse muito maior. A própria escola voltou a trazer à sede do concelho todas as escolas do 1.º ciclo.







O tema lançado pela escola para o Carnaval de 2020 foi sobre desafios ecológicos e trouxe muita originalidade.