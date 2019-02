Derrocada sem causar danos em estrada em São Miguel

As mais lidas

O vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Osório Silva, explicou que a derrocada ocorreu cerca das 4 horas e "ocupou metade da via", uma situação já alvo de intervenção e resolvida pela Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações.

O mau tempo provocou esta madrugada uma derrocada na estrada regional entre as Furnas e a Povoação, em São Miguel, sem registo de danos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil dos Açores.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok