Deputados eleitos para a Assembleia da Madeira tomam posse na quarta-feira

Presididos pelo presidente cessante, o centrista José Manuel Rodrigues, os elementos desta comissão estiveram reunidos e marcaram também para 17 de outubro a tomada de posse do novo Governo Regional (PSD/CDS), liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

Neste encontro ficou também determinada a distribuição dos lugares no hemiciclo do parlamento madeirense para a XIII Legislatura.

Das duas propostas apresentadas foi aprovada a indicada pelo PSD, que coloca no lado direito PSD, CDS, PAN e IL, ficando PS, JPP, Chega – com representação na primeira fila - PCP e BE no lado esquerdo.

Esta legislatura fica marcada pela estreia do Chega [que elegeu quatro deputados] e da Iniciativa Liberal, que tem agora um representante no parlamento regional, além dos regressos do BE e do PAN.

O PSD vai indicar o nome de José Manuel Rodrigues para presidir à Mesa da Assembleia Legislativa da Madeira, o centrista que exerceu o cargo nos últimos quatro anos, e os deputados sociais-democratas Rubina Leal e José Prada como vice-presidentes, ficando a terceira vice-presidência para um representante do PS.

Na anterior legislatura, o PSD tinha 21 deputados e coligou-se com CDS que elegeu três para garantir a maioria absoluta. O PS tinha 19 representantes, o JPP três e a CDU um.

Nas últimas eleições, em 24 de setembro, a coligação PSD/CDS elegeu 23 deputados, o PS 11, JPP cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV), o IL, o PAN e o BE elegeram um deputado cada.

Entre as oito candidaturas que conseguiriam eleger deputados, a coligação PSD/CDS-PP Somos Madeira teve 58.394 votos (44,31%), o PS obteve 28.840 (21,89%), o JPP alcançou 14.933 (11,33%) e o Chega arrecadou 12.029 (9,13%).

Com a eleição de apenas um deputado, a CDU teve 3.677 votos (2,79%), a IL arrecadou 3.555 (2,70%), o PAN obteve 3.046 (2,31%) e o BE conseguiu 3.035 (2,30%).