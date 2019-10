Deputados do PS/Açores reúnem-se com instituições sobre Orçamento da região

Os deputados do PS no parlamento dos Açores promovem esta semana uma série de encontros com instituições da sociedade açoriana de modo a melhor se prepararem para a anteproposta de Plano e Orçamento para 2020.

Esta manhã, revelaram os socialistas açorianos, houve uma visita de deputados regionais à Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel.

Citada em nota de imprensa, a deputada Renata Correia Botelho diz que o Plano e Orçamento para 2020 "reforça o investimento na melhor rede de proteção social do país" e a associação hoje visitada é "apenas um exemplo de um investimento que, para o ano 2020, se estima de 1 milhão e 100 mil euros", por via da construção de um novo edifício "que vai responder a uma serie de necessidades desta população mais frágil, os portadores de deficiência, e também responder às necessidades das respetivas famílias".

Na terça-feira, os parlamentares do PS visitam as valências sociais da Associação dos Funcionários da Administração Regional da Ilha Terceira (AFARIT) e para quarta-feira está programada uma visita ao Centro Intergeracional dos Arrifes, em Ponta Delgada.

Já na quinta-feira, os deputados do PS no hemiciclo açoriano estarão no Centro Intergeracional da Feteira, no concelho da Horta.

O Plano e Orçamento dos Açores para 2020 será debatido e votado em debate parlamentar no final deste mês.