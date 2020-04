Deputados aprovam por unanimidade audição de Banco de Portugal e maiores bancos

Os requerimentos do CDS-PP para audições do governador do Banco de Portugal e de responsáveis dos cinco maiores bancos que operam em Portugal (Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Santander Totta, BPI e Novo Banco) foram aprovados por unanimidade, disse Cecília Meireles à Lusa.

O CDS-PP quer avaliar os apoios dados pelos bancos às empresas e famílias (crédito, condições associadas) e a sua rapidez, no âmbito da pandemia de covid-19, e como é que o Banco de Portugal está a fazer o acompanhamento da atividade bancária.

Também foi aprovado por unanimidade um requerimento do Chega para audição do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, para que esclareça dificuldades que são reportadas no acesso a financiamento bancário.

As audições do governador e dos responsáveis dos maiores bancos deverão acontecer na próxima semana.

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aprovaram ainda, por unanimidade, o requerimento do grupo parlamentar do PS para audição da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, sobre as condições impostas pelos bancos para as empresas acederem às linhas de crédito garantidas pelo Estado, e o requerimento do PCP para audição da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, para avaliar o modo como o crédito está a ser disponibilizado através da banca.