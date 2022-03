Dário Moitoso convocado para o Mundial de Trail

O atleta faialense Dário Moitoso foi convocado para representar a seleção nacional de Trail no World Mountain & Trail Running Championships 2021, Campeonato do Mundo da modalidade, uma competição que vai disputar-se na Tailândia em fevereiro de 2022.

O Mundial de Trail estava marcado para o próximo mês de novembro, mas entretanto a sua realização foi adiada em três meses.



Para Dário Moitoso, atleta do Clube Independente Ilha Azul, da ilha do Faial, esta será a sua segunda internacionalização por Portugal.



Recorde-se que Moitoso, ainda recentemente, sagrou-se campeão nacional de Trail Ultra ao vencer a edição de 2021 do Trail Porto da Cruz Natura, na Madeira, no passado mês de julho.

Para o mundial da modalidade na Tailândia, a seleção nacional, orientada pela Associação Portuguesa de Trail Running e pela Federação Portuguesa de Atletismo, conta com um grupo de trabalho de 16 atletas nas provas de trail running, sendo oito masculinos e oito femininos, repartidos igualmente entre as duas provas que terão cerca de 40 e 80 quilómetros.

Dário Moitoso foi distinguido com o título de “Desportista Açoriano do Ano”, galardão atribuído em junho passado no âmbito da XX Gala do Desporto Açoriano da responsabilidade do Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Saúde e Desporto.