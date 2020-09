Daniel Ramos destaca que o Santa Clara “foi a melhor equipa”

O treinador do Santa Clara considera que a sua equipa esteve bem melhor que o Marítimo na partida da primeira jornada da I Liga, encontro que os encarnados de Ponta Delgada venceram por 2-0, com um bis de Thiago Santana.



No final da partida, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, Daniel Ramos não teve dúvidas em considerar que os açorianos foram melhor equipa que os madeirenses.

“Vitória que me parece segura, contra um bom adversário, contra uma boa equipa, que dificultou, valorizou o nosso trabalho, mas acho inequívoco dizer que fomos a melhor equipa, a equipa se soube gerir melhor o jogo”, afirmou o técnico em conferência de imprensa.



Daniel Ramos, que fez a sua estreia pelo Santa Clara na I Liga no encontro deste domingo, sustentou ainda que “no computo geral, fizemos um bom jogo, com altos e baixos durante a partida, como é natural, mas, em suma, uma exibição que me pareceu bem positiva, premiada com uma boa vitória”, reforçou o técnico de 49 anos.



O triunfo sobre os verde-rubros permitiu ao Santa Clara fazer história, já que nunca antes tinha ganho o seu jogo de estreia na I Liga. O treinador sublinhou que “vencer era o nosso objetivo e era o arranque que queríamos, de conquistas. Estamos satisfeitos pela vitória”, realçou Daniel Ramos, desejando que este triunfo seja um prenúncio de uma época recheada de sucessos: “dá-nos alento para aquilo que temos pela frente, que é um longo campeonato, onde queremos fazer vitórias, queremos conquistar. Este jogo foi o primeiro de muitos, que esperamos que seja de muitas vitórias e de muitos objetivos conquistados, sejam eles individuais ou coletivos”.