Daniel Pavão eleito presidente do PSD/São Miguel

A nova Comissão Política de Ilha de São Miguel tem como grande objetivo “congregar todas as gerações social-democratas em torno de um projeto político, com vista a ganhar a confiança dos micaelenses e eleger Alexandre Gaudêncio como presidente do Governo Regional em 2020”, refere comunicado do partido





Daniel Pavão, tem 33 anos, é formador especialista e consultor, desempenhando ainda as funções de coordenador do Gabinete de Estudos do PSD/Açores. Foi presidente da JSD/Açores entre 2015 e 2017.





Como vice-presidente da estrutura partidária, os militantes social-democratas micaelenses elegeram Hernâni Costa.





A Comissão Política de Ilha de São Miguel do PSD/Açores terá ainda como vogais: Marco Mourão, Fátima Moreira, Bruno Machado, Cristina Teixeira, Nélia Branco, Bruno Paiva e Tiago Soares.





Já a Mesa da Assembleia de Ilha do PSD de São Miguel vai ser presidida por António Vasco Viveiros, tendo como vice-presidente José António Garcia e como secretária Mafalda Ponte.