Cuidados Continuados da Santa Casa abertos sem licença

A data para ser iniciado o processo de licenciamento terminou a 1 de fevereiro de 2018, segundo um ofício enviado pela Direção Regional da Saúde ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, no dia 10 de maio de 2017.

A apresentação de uma licença de utilização da Unidade de Cuidados Continuados é um requisito obrigatório, segundo o decreto legislativo regional n.º 32/2016/A, que concedeu um prazo de dois anos para as instituições iniciarem o seu processo de licenciamento na rede de Cuidados Integrados Continuados junto da Direção Regional da Saúde.

