CUDPF domina campeonato de pares da ATMISM

O Clube União Desportiva do Porto Formoso (CUDPF) foi o grande dominador do campeonato de pares da Associação de Ténis de Mesa da Ilha de São Miguel (ATMISM).

No pavilhão do Complexo Desportivo da Ribeira Grande, o CUDPF conquistou seis dos sete títulos que estavam em disputa na prova que contou com a participação de 31 duplas desde o escalão de Sub-13 aos seniores.



Esta prova, refere a organização em comunicado, integra o calendário desportivo da ATMISM para a temporada de 2023/2024.



Pódios

Sub-13 femininos

1.º Margarida Mendonça / Leonor Araújo (CUDPF);

2.º Mafalda Furtado / Ema Pacheco (CUDPF);

3.º Laura Graça / Sara Vieira (CUDPF).

Sub-15 femininos

1.º Jiachen Luo / Mariana Arruda (CDEP);

2.º Alícia Resendes / Michele Melo (CDEP);

3.º Margarida Mendonça / Leonor Araújo (CUDPF) e Mafalda Furtado / Vitória Duarte (CUDPF).

Sub-15 masculinos

1.º Afonso Mendonça / Xavier Monte (CUDPF);

2.º Guido Araújo / Nuno Rocha (CDEP);

3.º Rodrigo Melo / Rodrigo Miranda (CDEP).

Sub-19 femininos

1.º Júlia Vieira / Renata Araújo (CUDPF);

2.º Mariana Arruda / Mónica Correia (CDEP);

3.º Diana Botelho / Jiachen Luo (CDEP) e Alícia Resendes / Tatiana Botelho (CDEP).

Sub-19 masculinos

1.º Francisco Furtado / Xavier Monte (CUDPF);

2.º Gonçalo Fita / Miguel Sousa (CEDA);

3.º Afonso Mendonça / Martim Duarte (CUDPF) e Rodrigo Melo / Rodrigo Miranda (CDEP);

Seniores femininos

1.º Júlia Vieira / Renata Araújo (CUDPF);

2.º Diana Botelho / Mónica Correia (CDEP);

3.º Tatiana Botelho (CDEP) / Karla Pacheco (CEDA).

Seniores masculinos

1.º Jhunior Briceno / Francisco Furtado (CUDPF);

2.º Hugo Mendonça / Ronaldo Tavares (CUDPF);

3.º António Medeiros / Jaime Ferreira (CEDA) e André Tavares / Rui Raposo (CEDA).