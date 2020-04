CTT e Cruz Vermelha aliam-se em campanha de angariação de fundos

Com esta parceria, por cada postal personalizado vendido, feito em ctt.pt/dignodepostal ou através da App CTT, 50 cêntimos revertem para a Cruz Vermelha Portuguesa.

“Neste contexto e no âmbito da responsabilidade social, os CTT encaram com grande empenho o apoio às organizações parceiras na superação das dificuldades que possam existir, através da criação de possibilidades com vista a alterações positivas na sociedade, neste caso na aquisição de equipamentos necessários e bens alimentares para quem precisa”, lê-se na nota.