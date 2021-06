Cristóvam apresenta concerto “The Bare Bones”

Este é um evento da Temporada Cultural 2021, gravado nas instalações do Auditório do Ramo Grande, no qual o cantautor, natural da ilha Terceira, apresenta-se a solo na interpretação de 11 temas, alguns já conhecidos do público.



Recorde-se que o músico e cantor editou, em 2018, o seu primeiro disco a solo, “Hopes and Dreams”, realizando, deste então, espetáculos em seis países diferentes e acompanhando na estrada artistas como Stu Larsen, Tim Hart (Boy & Bear), Scott Matthews e Adam Barnes.



Em 2020, lançou a canção “Andrà Tutto Bene”, que se tornou viral a nível mundial, e nesse mesmo ano venceu a II International Portuguese Music Awards, com o tema “Burning Memories” e assinou um contrato discográfico com a editora V2 Records, com a qual já editou os singles “Setting Sun” e “The Spin”, este último com produção de Tim Hart.



O concerto será transmitido, no dia seguinte, na página de Facebook da DRC (www.facebook.com/culturacores), pelas 18 horas.