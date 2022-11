Cristina Calisto alerta para a nova realidade das instalações agrícolas na ilha

A autarca, que falava na sessão de abertura das X Jornadas Florestais da Macaronésia, que se realizam até quinta-feira, no Nonagon, na Lagoa, aproveitou a presença do secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, António Ventura, e do presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, para alertar que “estando a maioria dos municípios a proceder à revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) que se definissem regras uniformes quanto à localização e definição das áreas de implantação para a construção de estábulos, uma vez que começam a surgir pedidos para os quais não temos instrumentos para autorizá-los e, mesmo que venham a existir no futuro, pode-se incorrer em decisões díspares entre municípios”, disse citada em nota de imprensa.





“As novas dinâmicas no sector agrícola começam a originar pedidos de licenciamento para os quais seria muito importante consensualizar regras”, sublinhou a presidente da autarquia da Lagoa.





Saliente-se que as Jornadas Florestais da Macaronésia, subordinada ao tema 'Serviços Ecossistémicos da Floresta da Macaronésia' reúne várias entidades dos Açores, Madeira, Cabo Verde e Canárias, e pretende debater o tema das alterações climáticas e os seus efeitos na floresta.