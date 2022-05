Os destaques fotográficos do jornal vão para a ampliação do cais do Porto de Ponta Delgada, que vai ter também novos equipamentos e para o relato de Hélia Cabral sobre como é viver com a Esclerose Múltipla.



A vitória na Taça de Portugal em futebol feminino da açoriana Mariana Cabral, como treinadora do Sporting Clube de Portugal, é o destaque do desporto.