Crianças do Faial da Terra caminham em nome da Igualdade

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Povoação (CPCJP) assinalou, esta quinta-feira, o Dia Municipal para a Igualdade com uma caminhada pela freguesia do Faial da Terra, onde foi entregue um panfleto, sobre a efeméride, à comunidade.

Para esta iniciativa, a CPCJP contou com as crianças da Escola Básica 1/Jardim de Infância do Faial da Terra, que se vestiram de azul para marcar a diferença.





Também na escola foi exposta uma mostra de trabalhos das crianças do pré-escolar que pintaram um desenho alusivo ao tema em questão. Do mesmo modo, os alunos do 1º ciclo pintaram a sua mão e escreveram uma palavra alusiva à “igualdade”, trabalhos que estão expostos no hall de entrada do mesmo estabelecimento de ensino, refere nota de imprensa.







Para a realização deste evento, que todos os anos acontece numa localidade diferente, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Povoação (CPCJP) contou com a parceira de algumas entidades do concelho, nomeadamente a Câmara Municipal da Povoação; a Santa Casa da Misericórdia e Escola Básica 1/Jardim de Infância do Faial da Terra.