Crianças da Lomba do Botão vencem “Esculpir na Areia”

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Povoação (CPCJP) e a Câmara Municipal da Povoação reativaram o concurso “Esculpir na Areia”, depois de dois anos de interregno devido à pandemia.





Segundo nota de imprensa, este ano com o tema dedicado ao reino animal, o CATL da Lomba do Botão venceu com o desenho/escultura de uma vaca, onde participaram vários Centros de Tempos Livres do município povoacense, na Praia do Fogo, na Ribeira Quente.





O segundo lugar foi para Centro de Apoio à Infância da Povoação que criou a forma de um macaco e o terceiro lugar ficou nas Furnas que optou por apresentar uma borboleta como sua criação.





Para este concurso estiveram inscritas 31 crianças, divididas por nove grupos, onde participaram também as crianças da Ribeira Quente. Os três melhores trabalhos foram premiados, enquanto que todos os participantes receberam um certificado de participação.





Os trabalhos a concurso foram avaliados por um júri composto por três elementos, a representar a CPCJP, a Câmara Municipal da Povoação e a Junta de Freguesia da Ribeira Quente.