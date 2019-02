Criadas 467 novas empresas nos Açores em 2018

Ricardo Medeiros, citado em nota do executivo, destacou, na ocasião, "a criação consistente de novas empresas no arquipélago", considerando que os "empresários continuam “confiantes no futuro dos Açores”.







“Este crescimento consistente e sustentado da atividade económica na Região quer dizer que os empresários estão e vão continuar confiantes no futuro dos Açores”, afirmou o diretor regional.







Segundo o Barómetro Informa, os Açores registaram, nos 12 meses do ano passado, o maior rácio do país de constituição de empresas por cada encerramento, apresentando um rácio de 2,8, enquanto a Madeira registou um rácio de 2,1 e, a nível nacional, o rácio foi de 2,5 no mesmo período.





“Este rácio de 2,8 dos Açores significa que, por cada empresa que encerra, há quase três que abrem”, frisou o diretor regional.







“Se tivermos em conta a distribuição pelos três ex-distritos dos Açores, Angra do Heroísmo voltou a apresentar o maior rácio de constituição de empresas por cada dissolução natural, registando um valor de 3,5, sendo o maior do país, enquanto em Ponta Delgada o rácio foi de 2,7 e na Horta, 2,1”, realçou Ricardo Medeiros, acrescentando que “estes dados devem ser motivo de satisfação generalizada dos empresários açorianos”.