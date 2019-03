Crédito Agrícola com 112,5 milhões de lucros em 2018

O Grupo Crédito Agrícola apresentou um resultado líquido consolidado de 112,5 milhões de euros no exercício de 2018, reforçando a solvabilidade do grupo.

A contribuir para este desempenho esteve, essencialmente, o Produto Bancário Recorrente do negócio bancário que apresentou um aumento de 20 milhões de euros, face a 2017, para 469,8 milhões de euros.





No negócio bancário, a “carteira de crédito bruto a clientes ascendeu a 9,96 mil milhões de euros, um aumento de 5,6% face a 2017, em contraciclo com o mercado que registou uma quebra de 1,6%, o que consubstancia um reforço de quota de mercado em 0,4 p.p. para os 5,4%”, explica nota de imprensa.





Diz ainda a instituição bancária que os recursos totais de clientes “aumentaram em 1.011 milhões de euros, um crescimento de 6,8 % face a 2017, com os depósitos de clientes a aumentar de 12,6 mil milhões de euros para 13,9 mil milhões de euros (+10,4% face a 2017), superando o aumento de 4,8% registado no mercado bancário nacional, evidenciando a confiança depositada no Grupo Crédito Agrícola e permitindo um aumento da quota de mercado para 7,5%”.





No que diz respeito à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores finalizou o ano de 2018 com um resultado líquido de 2,8 milhões de euros, alcançando um activo líquido de 455,2 milhões de euros, o que permitiu atingir um rácio de CET1 (Common Equity Tier 1) de 21,1 %.





Recorde-se que a CCAM dos Açores integra um grupo financeiro sólido, de capitais exclusivamente nacionais, que agrega actualmente 656 agências e que aposta numa relação de proximidade e de confiança com os seus Clientes e Associados.