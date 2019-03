Creche funciona sem licença desde 2016

As mais lidas

E o Desporto chama à capa a vitória do Sporting Ideal em dia de estreia para Branquinho.

É notícia também a pesquisa científica que permitiu a descoberta de um composto, com capacidade cicatrizante, resultante de penas digeridas por batérias das Furnas.

Açoriano Oriental noticia esta segunda-feira que a creche do Paim, em Ponta Delgada, está em funcionamento, sem ter ainda autorização de utilização

