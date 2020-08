Questionada pela agência Lusa, a PGR indicou que, no âmbito do inquérito, "não deixarão de ser investigados todos os factos que chegarem ao conhecimento do Ministério Público e que sejam suscetíveis de integrarem a prática de crime".

O inquérito é dirigido pelo MP do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.