Covid-19: Madeira mantém 86 casos de infeção, já com 47 doentes recuperados

"Hoje é mais um dia bom. Não registámos casos. É o sétimo dia consecutivo", afirmou o secretário da Saúde, Pedro Ramos, na videoconferência diária sobre da pandemia na região, reforçando: "Vamos todos fazer com que estes dias continuem, até termos um ciclo de incubação de 14 dias.”

O governante avisou, no entanto, que o vírus ainda não está erradicado da Região Autónoma da Madeira, alertando a população para os cuidados a ter na retoma da atividade comercial a partir de segunda-feira, nomeadamente ao nível do uso de máscara, do distanciamento social e da higienização.

"Não queremos ter de reverter situações. Temos confiança no comportamento da população", declarou.

Os quatro doentes recuperados nas últimas 24 horas distribuem-se por três concelhos: um é residente no Funchal, dois em Câmara de Lobos, outro em Santa Cruz.

"Passamos, então, a ter apenas 39 casos de infeção ativos", esclareceu Bruna Gouveia, vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde), na mesma videoconferência, indicando que apenas um se encontra internado na unidade polivalente dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal.

Os restantes doentes mantêm sintomas ligeiros e permanecem em isolamento: oito no domicílio e 30 numa unidade hoteleira.

Em relação à cadeia de transmissão identificada na freguesia de Câmara de Lobos, situação que motivou a instalação de uma cerca sanitária, mantém-se o registo de 31 casos.

As autoridades de saúde já efetuaram 770 testes na localidade, todos com resultados negativos, incluído 444 residentes do complexo habitacional Nova Cidade, onde foi detetada a cadeia de transmissão.

Neste bairro social vivem cerca de 600 pessoas.

A cerca sanitária na freguesia sede do concelho de Câmara de Lobos, a oeste do Funchal, foi decretada por um período de 15 dias, tendo o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, anunciado o seu levantamento a partir das 00:00 de segunda-feira.

No arquipélago da Madeira, foram realizados 3.949 testes até hoje, o que corresponde a 1.579 por 100 mil habitantes, num total de 267.785 (Censos 2011).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.007 pessoas das 25.351 confirmadas como infetadas, e há 1.647 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.