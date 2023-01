As queixas dos moradores da Rocha da Relva são outro dos temas em destaque nesta edição, onde se noticia ainda a preocupação da Junta de Freguesia da Matriz com a toxicodependência e o álcool, bem como o aumento do valor das compras pagas com cartão, e o início da "consulta aberta" na Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel entre as 17h00 e as 22h00.



O Desporto dá destaque ao Santa Clara e à liderança dos Remédios e do CP Livramento na Série Açores.