Corrida de Natal na Praia da Vitória

A Praia da Vitória, na ilha Terceira, acolhe, domingo, dia 23 de dezembro, pelas 15h30, a Corrida de Natal, com objetivo de sensibilizar a comunidade local para a importância da prática de atividade física.

A participação nesta atividade exige uma inscrição prévia, que pode ser efetuada a partir das 14h00, junto aos bares da Marina, na Avenida Álvaro Martins Homem, diz nota de imprensa.





O percurso tem início na Marina, envolvendo diversos locais da Praia da Vitória, nomeadamente a Marginal, a zona da Boavista, a Estrada da Circunvalação (Rua do Estádio Municipal), as Figueiras do Paim e o Clube Naval.





Após o fim do evento, pelas 17 horas, decorrerá a entrega de troféus, considerando os diferentes escalões.





A iniciativa, organizada pela Associação de Atletismo da Ilha Terceira (AAIT), em parceria com o Município da Praia da Vitória, integra o Campeonato de Estrada 2018/2019 da AAIT.