“Cordyceps”, o fungo que priva as pessoas do livre arbítrio

“Cordyceps” explora a possibilidade de um fungo infetar as pessoas privando-as do livre arbítrio e tornando-as manipuláveis. O espetáculo é apresentado no sábado no Teatro Micaelense pelas 21h30. Para dia 23 está agendada uma conversa com os artistas