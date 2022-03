“Cordas do Mundo” é o novo álbum de Rafael Carvalho

“Cordas do Mundo” leva-nos numa “viagem por várias sonoridades e estilos musicais, dos sons açorianos da Tirana, a incursões pelo repertório da Guitarra Portuguesa, Guitarra Clássica e Alaúde, passando ainda pela música irlandesa ou do tradicional bandolim italiano”, refere nota.

A nota refere, ainda, que este é um trabalho que o músico já desejava gravar há muitos anos e resulta da “constante pesquisa e transcrição de peças” que Rafael Carvalho tem concretizado para o enriquecimento do repertório instrumental que é lecionado e tocado com a Viola da Terra.

“Cordas do Mundo” é o seu 6.º álbum a solo e conta com 14 faixas instrumentais, com o principal objetivo de dar “continuidade ao seu trabalho de divulgação das enormes potencialidades melódicas e harmónicas da Viola da Terra”.

O álbum terá uma primeira apresentação, em formato online, a 14 de setembro, no CORDAS World Music Festival, onde será feita uma breve descrição do mesmo e será apresentado um dos temas originais de Rafael Carvalho que integram o trabalho.

A 22 de setembro decorrerá a apresentação pública no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, contando com a participação especial da tocadora Sofia Vidal.

“Cordas do Mundo” poderá ser adquirido ao longo do CORDAS World Music Festival, que decorrerá de 14 a 19 de setembro na ilha do Pico, bem como na apresentação de 22 de setembro na BPARPD.

O álbum também estará disponível, brevemente, nas plataformas digitais.