COP diz que eventual regresso do desporto será diferente em cada modalidade

Segundo José Manuel Constantino explicou aos jornalistas, à margem de uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, há uma "manifestação de vontade da parte do Governo para encontrar as soluções possíveis para a retoma das atividades desportivas", após a suspensão causada pela pandemia de Covid-19.

Na opinião do dirigente do COP, a retoma de "desportos coletivos e de contacto físico" é "difícil", por se tornar "extremamente complexo", mas a diferença entre os vários desportos poderá levar a soluções diferentes entre si, "em função do grau de risco que a natureza de cada modalidade coloca a praticantes, espetadores, e toda a envolvente".