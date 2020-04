Cooperativas agrícolas pedem a Bruxelas antecipação de ajudas

“Conscientes das dificuldades crescentes dos produtores de frutas e hortícolas e das suas cooperativas, em consequência da pandemia covid-19, a Copa-Cogeca apresentou à Comissão Europeia um conjunto de propostas de apoio ao setor e de ajustamento das regras de gestão administrativa dos programas operacionais das organizações de produtores”, indicou, em comunicado, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri).

Entre as medidas solicitadas a Bruxelas encontra-se a alteração dos programas operacionais, sem limite percentual e sem a autorização do Estado-membro e a possibilidade de realização de retiradas, “mesmo não estando previstas no programa operacional”.

Paralelamente, é proposto o desenvolvimento de um “programa imediato” de retiradas, de modo a permitir o acesso a organizações não reconhecidas para solicitar “problemas urgentes de pequenos frutos”.

Por outro lado, as cooperativas querem que os produtores possam ter a possibilidade de solicitar adiantamento das ajudas, bem como um aumento da assistência financeira da União Europeia para 60%.

No documento, são ainda solicitadas “medidas extraordinárias” de apoio à manutenção dos postos de trabalho.

“Esta pandemia terá efeitos negativos muito duradouros no setor das frutas e hortícolas. A Comissão deve, portanto, tomar medidas urgentes, pois essas decisões moldarão o futuro do setor nos próximos meses e anos”, lê-se no comunicado.