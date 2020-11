Conversa a Quatro 20 novembro

Na Conversa a 4 desta semana os comentadores Elias Pereira e João Teixeira analisam a orgânica e os nomes do XIII Governo Regional dos Açores que toma posse esta terça-feira. Na Conversa a 4 abordamos também o futuro do PS enquanto líder da oposição no parlamento regional. A fechar a conversa Elias Pereira e João Teixeira analisam as novas medidas de combate à pandemia.