Conventos dos Franciscanos recebe Feira Solidária de Natal

A Junta de Freguesia de Santa Cruz, na Lagoa, leva a cabo, de sexta-feira a domingo (14 a 16 dezembro), a Feira Solidária de Natal, que decorrerá no jardim do Convento dos Franciscanos.

Marcam presença nesse evento, que conta com o apoio da autarquia local, várias instituições e artesãos lagoenses com o seu artesanato, sem descurar da parte gastronómica, onde todos os presentes poderão deliciar-se com a doçaria típica de Natal.





Segundo nota de imprensa, diversas atividades irão decorrer no âmbito da realização desta Feira, que será inaugurada na sexta-feira, dia 14 de dezembro, pelas 19 horas, sendo que, os restantes dias, a mesma ficará patente entre as 15 e as 22 horas.





Na sexta-feira, pelas 20 horas, terá lugar a atuação do Grupo Som do Vento, seguindo-se o concerto “Natal a Cantar” dos Cork Band, que conta com a participação do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz e dos Filhos da Terra da Ribeira Chã.





No sábado, dia 15 de dezembro, às 15 horas, decorrerá a festa da catequese, seguida da animação “O Natal vem à cidade de Lagoa” da Associação Tradições que passará naquele espaço.





Por outro lado, Guilhermina Barbosa irá lançar o seu livro, intitulado “Flashes da Longevidade”, às 17h30, e pelas 19 horas, terá lugar uma missa na igreja do Convento dos Franciscanos, prosseguindo com a atuação do Coro Juvenil do Conservatório Regional de Ponta Delgada, que conta com a participação especial de Lino Cordeiro, a partir das 20 horas.





No domingo, dia 16 de dezembro, pelas 17 horas, o grupo de duendes natalícios da Associação Tradições irá proporcionar um momento mágico a todos os presentes.





O Concerto de Natal da Banda Militar dos Açores e do Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, na igreja Matriz de Lagoa, será também em Santa Cruz, pelas 17h30, sendo que, a Feira Solidária de Natal encerra com o concerto “Natal Solidário” do grupo Sétima Geração, às 21 horas.





Refira-se que nos dias 15 e 16 de dezembro, entre as 17 e as 22 horas, o comboio da Lagarta irá realizar passeios gratuitos com passagem nesta feira, num momento de diversão familiar, que irá alegrar e espalhar o espírito natalício por todas as faixas etárias.