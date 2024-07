Convenção da IL com menos uma noite de trabalhos por causa do jogo da seleção

Segundo o programa inicialmente previsto, o primeiro dia da VIII Convenção Nacional da IL seria sexta-feira, com um jantar temático com o presidente do partido, Rui Rocha, mas segundo a informação avançada pelos liberais este “saiu da agenda devido ao jogo da seleção acional”, que precisamente a essa hora disputa os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol de 2024 com a França.

Esta reunião magna não eletiva, na qual serão aprovados estatutos e programa político, mas sem alterações na liderança do partido, vai acontecer sábado e domingo, no Europarque, em Santa Maria da Feira.

O mote desta convenção é “Sempre a Crescer” e, de acordo com os números avançados pelo partido, estarão cerca de 1.000 membros neste encontro, divididos em formato presencial e remoto.

“Desta vez o órgão máximo do partido vai debater e deliberar sobre o programa político, um documento fundamental do partido que se mantinha sem qualquer alteração desde a sua fundação, e os seus estatutos”, adianta o partido.

Segundo a informação disponibilizada, os trabalhos começam no sábado, pelas 10:00, com aquilo que a IL designou como "Breakout Rooms", “um conjunto de sessões de formação e apresentações dedicadas à atividade política da Iniciativa Liberal, como o portal liberal e temas autárquicos”.

Em termos de sessão plenária, esta arranca pelas 11:00 e, para as 13:00, está marcado o discurso de Rui Rocha.

Na tarde e noite de sábado volta a haver sessão plenária de membros e novos “Breakout Rooms”.

Já no domingo, continuam as sessões de formação dedicadas à comunicação, ao círculo de compensação e aos programas eleitorais e para as 11h00 está marcada a sessão plenária de membros.

“O encerramento da VIII Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, previsto para as 16:00, será feito pelo presidente do partido, Rui Rocha”, pode ler-se ainda.