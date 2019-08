Contagem decrescente para Festival das Marés

Durante três dias, nos dois palcos do festival, vão ter lugar perto de duas dezenas de concertos. De acordo com nota, na quinta-feira, 29 de agosto, atuam no palco principal, situado no Campo de Futebol, Fernando Rocha, num espetáculo de stand up comedy, seguindo-se um dos momentos altos do evento, a atuação conjunta de André Sardet com a Banda Fundação Brasileira.





Segue-se a atuação das Taponas Assassinas, encerrando a noite o Dj Soulsky. No mesmo dia, no palco secundário, situado no Largo da Igreja, atuam Carina Lima e Sérgio Viveiros.





Na sexta-feira, pelo palco principal vão passar Vânia Dilac & Soulmates, Anselmo Ralph, DJ Ride e Dj Play. No palco secundário, dedicado a concertos acústicos, atua a Dixie FB.





No último dia do festival, têm lugar os concertos de The Code, David Carreira, Piruka e Mastiksoul e, ainda, no Largo da Igreja, de Luís H. Bettencourt e André Jorge.





O festival, organizado pela Banda Filarmónica Fundação Brasileira, continuará a oferecer zona de campismo gratuita.





Este ano, no recinto, será disponibilizado um espaço próprio para pessoas com mobilidade reduzida.





O passe geral, válido para os três dias do festival, está disponível em festivaldasmares.seetickets.com e nos pontos de venda físicos habituais e custa 25 euros.





Refira-se que no dia 29 de agosto, último dia de venda de passes gerais, o passe geral só estará disponível nos pontos de venda dos Mosteiros e online.



Os preço dos bilhetes diários, disponíveis online e nas bilheteiras do recinto, oscila entre os 8 e os 15 euros.