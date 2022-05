Construção de infraestruturas de apoio a deficientes nos Açores com 12 ME até 2025

A construção de infraestruturas para as pessoas com deficiência ou incapacidades nos Açores vai beneficiar de 12 milhões de euros, até 2025, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou o vice-presidente do Governo Regional.