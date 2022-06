Construção da variante à freguesia das Furnas nos Açores arrancou na quarta-feira

Esta é a primeira de duas fases que integram a melhoria da acessibilidade ao concelho de Povoação, na ilha de São Miguel.

A segunda compreende a construção da nova estrada que fará a ligação Furnas/Povoação, sede do concelho.

A assinatura do auto de consignação da empreitada de construção da variante à freguesia das Furnas decorreu na quarta-feira, indicou o executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, numa nota de imprensa divulgada no portal oficial do Governo.

A obra "integra o Plano de Recuperação e Resiliência na sua componente de infraestruturas e circuitos logísticos terrestres dos Açores".

Na sua grande maioria a construção da variante não deverá afetar a circulação, uma vez que se trata da construção de um novo traçado.

Na assinatura do auto de consignação, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, salientou que ficará garantida “uma via mais rápida que, numa extensão de 1,6 quilómetros, entre as Pedras do Galego e o cruzamento da Ribeira Quente, cria condições de circulação segura e funcional”.

“Estamos todos comprometidos e todos estaremos particularmente atentos à boa execução desta empreitada que agora se inicia”, reforçou a governante, citada na mesma nota.

Berta Cabral destacou também que a Povoação "foi o primeiro concelho a desenvolver o seu potencial turístico e empresarial e o último, em matéria de rede viária - o mais esquecido, pelo menos até agora -, no que respeita à acessibilidade de residentes e turistas”.