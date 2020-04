Conservatório realiza Concerto de Páscoa online

O Concerto de Páscoa vai ser transmitido online na plataforma Zoom, e vai ser interpretado pelos alunos da classe de violino do Professor Miguel Gonçalves, acompanhados ao piano pela Professora Ana Paula Andrade.



Neste concerto, adianta da nota de imprenso do Conservatório Regional de Ponta Delgada, participam 14 alunos com idades compreendidas entre os 7 e os 17 anos de idade, interpretando temas de filmes, canções ou melodias escolhidas pelos próprios, como o "Hino à Alegria" de Beethoven, o tema "Dó-Ré-Mi" do filme "Música no Coração" ou "Allemande" da Partita nº 2 para Violino Solo, de Bach.

O concerto tem, também, uma natureza solidária e será transmitido para três instituições que acolhem crianças: Casa do Gaiato de São Miguel, Mãe de Deus – Associação de Solidariedade Social e o Grupo de Amigos da Pediatria do Hospital do Divino Espírito Santo.

"Neste tempo de confinamento, o Conservatório Regional de Ponta Delgada realiza um concerto com jovens estudantes, inédito nas escolas de ensino artístico dos Açores, que demonstra que a música pode vencer as barreiras físicas impostas pela pandemia pelo novo Coronavírus Covid-19, transmitindo um sinal de esperança", refere a presidente do Conselho Executivo do Conservatório Regional de Ponta Delgada, Isabel Albergaria Sousa.



O concerto é aberto ao público através do endereço https://zoom.us/j/9122458377 , o qual fica disponível, posteriormente, na página de Facebook do Conservatório.