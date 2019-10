Conselho Regional do PSD/Açores reúne em Angra do Heroísmo

O Conselho Regional do PSD/Açores reúne amanhã, sábado, a partir das 14 horas, na freguesia da Terra Chã, em Angra do Heroísmo.

De acordo com comunicado, na reunião, os conselheiros social-democratas vão proceder à análise da situação política e definir as datas da eleição direta do líder do partido e do Congresso Regional.



O Conselho Regional vai igualmente aprovar os regulamentos da eleição direta do presidente do PSD/Açores e do 24º Congresso.

Recorde-se que o líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, anunciou, no passado dia 15 de outubro, a sua demissão do cargo. Em conferência de imprensa, Alexandre Gaudêncio disse que “o PSD necessita de uma clarificação interna” porque “só assim será capaz de se apresentar aos açorianos como um projeto político alternativo à governação socialista”.