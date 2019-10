Conselho Mundial das Casas dos Açores de 2020 realiza-se na ilha de Santa Maria

A próxima Assembleia Geral do Conselho Mundial das Casas dos Açores realiza-se em 2020 na ilha de Santa Maria, anunciou o secretário regional adjunto da Presidência para as Relações Externas dos Açores, Rui Bettencourt.

O anúncio de que a próxima reunião do Conselho Mundial das Casas dos Açores (CMCA), que se realiza em 2020, terá lugar na ilha de Santa Maria foi feito pelo governante em Paget, nas Bermudas, durante a sessão de encerramento da XXII Assembleia Geral do CMCA.

Citado em nota de imprensa, Rui Bettencourt considerou que 2019 “ficará marcado para a história na construção da ideia de povo açoriano”, lembrando que foi aprovada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores “um diploma que reconhece todos os açorianos do mundo como açorianos”.

“O povo açoriano que faz história não é só aquele que está no arquipélago, é todo aquele que está pelo mundo fora”, afirmou o secretário regional.

Na XXII Assembleia Geral do Conselho Mundial das Casas dos Açores, que juntou 13 Casas dos Açores do Canadá, Estados Unidos da América, Bermuda, Brasil, Uruguai e Portugal continental, foi transmitida a bandeira do CMCA da Casa dos Açores da Bermuda para a Casa dos Açores do Norte, que assumirá a presidência do Conselho durante o próximo ano.

No evento, foram homenageados, pelo seu contributo para a comunidade açoriana da Bermuda, Isaura Reis, Octávio Cordeiro e Robert Pires, tendo a meloa de Santa Maria sido distinguida como “Produto Açoriano de Qualidade”, um galardão entregue ao presidente da Agromariensecoop – Cooperativa de Produtos Agropecuários da Ilha de Santa Maria –, Duarte Moreira.