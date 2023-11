Conflito "brutal" e chegada do inverno exigem atenção continuada

"Embora muita atenção internacional esteja justamente concentrada nos graves acontecimentos no Médio Oriente, é importante que não percamos o foco noutras crises, especialmente numa tão brutal e de grande alcance como a (...) guerra na Ucrânia. (...) Este conflito continua a infligir níveis inimagináveis de sofrimento", disse o diretor de coordenação do OCHA, Ramesh Rajasingham, perante o Conselho de Segurança da ONU.

À medida que o inverno se aproxima e as temperaturas começam a descer abaixo de zero, as necessidades humanitárias serão ampliadas, com os idosos, as pessoas com deficiência e os deslocados que vivem em centros coletivos a estarem em maior risco, alertou Rajasingham, que falou ao Conselho de Segurança em nome do subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths.