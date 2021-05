Conferência “A Ilha Terceira entre a liberdade e a sujeição no processo liberal de 1828 a 1832”

A conferência, transmitida em direto na página no Facebook da biblioteca de Angra (www.facebook.com/BPARLSR), surge inserida no programa de dinamização da exposição “Teotónio de Ornelas: o Latifundiário Liberal”, e pretende aprofundar o tema das “lutas liberais e o papel imprescindível que o povo da Terceira foi forçado a desempenhar, pese embora o seu pendor maioritariamente absolutista, no contexto do sustento e apoio aos

emigrados e à Regência, rumo à vitória do Liberalismo Cartista em Portugal”, refere em nota.





Neste âmbito, a “atuação de Teotónio de Ornelas foi decisiva na conjuntura que permitiu a vitória cartista em Angra, onde a revolução e a contrarrevolução se confrontaram e na qual, não obstante as resistências ativas e passivas, a ilha Terceira, mantendo-se fiel à revolta de 22 de junho de 1828, criou as condições de vitória aos adeptos da Carta Constitucional, goradas que ficaram as revoltas do Porto e da Madeira e o insucesso da “Belfastada””.





A exposição “Teotónio de Ornelas: o Latifundiário Liberal” estará patente até ao dia 31 de março de 2022, razão pela qual, ao longo do ano, serão desenvolvidas diversas iniciativas no âmbito desta exposição.





Saliente-se que Fernanda Enes é professora associada, jubilada, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humana/Universidade de Lisboa, desenvolveu a sua atividade docente em torno do pensamento político português, ideias da Europa e história das ideias religiosas nas licenciaturas de Filosofia e História das Ideias e de Ciência Política e Relações Internacionais e respetivos mestrados.





Além de investigadora, é autora, participando em obras coletivas, entre as quais História dos Açores (2008), e orientou diversas dissertações de mestrado e de doutoramento e organizou, além de participar em diversos colóquios científicos.