Concurso para concessão e gestão do Centro de Reabilitação Juvenil dos Açores publicado em Diário da República

A concessão deste centro de reabilitação, designado por Solar da Glória, será realizada por um período de três anos e por um valor anual de 513.750 euros, refere nota do Governo dos Açores.

Trata-se de uma estrutura de desabituação e reabilitação em regime de internamento, vocacionada para jovens entre os 14 e os 24 anos, que vai promover, além do tratamento, o acesso dos utentes e famílias aos recursos comunitários existentes.

A infraestrutura terá capacidade para 30 utentes, 20 em regime de comunidade terapêutica e 10 em regime de desabituação, e adotará um modelo biopsicossocial com intervenção cognitivo-comportamental para intervenção e reabilitação.

Sublinha o governo que com a entrada em funcionamento desta infraestrutura, os jovens Açorianos que necessitam de um regime de internamento de média e longa duração permanecerão na Região, evitando os constrangimentos que o desenraizamento do seu contexto e o afastamento da família acarretavam até agora com o encaminhamento para comunidades em Portugal continental.