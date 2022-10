Dia 28 outubro, pelas 14 horas

“Concurso Miss e Mister Sénior 2022" no Teatro Ribeiragrandense

A Casa do Povo de Capelas, em parceria com a Casa do Povo de Fajã de Baixo, realiza na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro o “Concurso Miss e Mister Sénior 2022".