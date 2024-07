Concerto "Diz que é Fado" no Forte de Santa Catarina

“Não é um concerto de jazz, não é um concerto de fado, é um trabalho de fusão entre as sensibilidades destes músicos, instrumentos e vozes. ‘Diz que é Fado’ é um concerto que nasce da fusão entre o jazz e o fado. Para a sua concretização foram escritos arranjos originais para fados tradicionais, para os instrumentos da Wave Jazz Ensemble e para as vozes do Coro Pactis, por Antonella Barletta e Miguel Carvalho”, segundo a organização.

O concerto, com entrada livre, é organizado pelo projeto MiratecArts e pelo município das Lajes do Pico, no âmbito da temporada "Música no Forte".