Concerto de Natal do Conservatório de Ponta Delgada no Coliseu Micaelense

O Coliseu Micaelense recebe, quarta-feira, dia 12 de dezembro, pelas 18 horas, o Concerto de Natal do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

Este evento tem como objetivo apresentar à comunidade o trabalho desenvolvido pelos alunos do Conservatório Regional de Ponta Delgada, no âmbito das classes de conjunto, além de possibilitar a partilha musical entre os diversos grupos que se apresentarão em conjunt, diz nota de imprensa.

No palco do Coliseu Micaelense serão apresentados os conjuntos de Violas da Terra e de Guitarras, as Orquestras de Cordas, Orquestras de Sopros e todos os Coros.