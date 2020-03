Concerto de Lloyd Cole adiado para 13 de novembro

Segundo informa o Teatro Micaelense, devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, toda a digressão de LLoyd Cole a Portugal foi adiada para novembro.

O Teatro Micaelense informa também que os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data do concerto de Lloyd Cole em Ponta Delgada e os espectadores que desejarem pedir o reembolso, poderão fazê-lo quando a bilheteira do Teatro Micaelense retomar atividade.

Recorde-se que estava previsto que Lloyd Cole desse um concerto no Teatro Micaelense no dia 1 de maio, pelas 21h30, no âmbito da digressão ‘From Rattlesnakes To Guesswork’, que passa em revista a sua carreira, desde o anos 80 até agora.

O músico inglês regressa assim a Portugal, onde a sua música sempre foi bastante apreciada e associada, sobretudo nos anos 80, a uma ideia de elegância e sofisticação.

Lloyd Cole começou a sua carreira em 1984 associado aos Commotions, produzindo logo no seu álbum de estreia ‘Rattlesnakes’, uma séria de êxitos, como ‘Perfect Skin’, que ainda hoje são muito ouvidos.