Concerto comemorativo do aniversário do NRA LPCC com Cristóvam

O concerto será transmitido através da página oficial do Facebook do NRA LPCC ( https://www.facebook.com/ligacontracancroacores.pt ) e está inserido nas comemorações dos 80 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro e dos 55 anos do Núcleo Regional dos Açores da LPCC, indica nota.

 

Em abril deste ano, a Liga Portuguesa Contra o Cancro completou 80 anos de serviço aos portugueses, sendo uma referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.





Cristóvam, músico da ilha Terceira, disponibilizou-se de imediato para aderir às celebrações da efeméride, adianta a mesma nota.





Em 2018, o músico editou o seu primeiro disco a solo “Hopes and Dreams”. Em 2020, Cristóvam lançou a canção “Andrà Tutto Bene”, que se tornou viral a nível mundial. Nesse mesmo ano venceu a 2.ª International Portuguese Music Awards, com “Burning Memories” e assinou contrato discográfico com a editora V2 Records, com a qual já editou os singles “Setting Sun” e “The Spin”, este último com produção de Tim Hart.





Em março deste ano, editou "Love, Be On My Side", que atingiu destaque em nove países por parte do Spotify.