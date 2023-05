Companhias do grupo SATA com certificação ambiental da IATA

“As companhias aéreas do Grupo SATA (SATA Air Açores e Azores Airlines) obtiveram a certificação do programa IATA Environmental Assessment (IEnvA), tornando-se, assim, as primeiras companhias aéreas portuguesas a obter esta distinção”, descreve o grupo SATA em comunicado.

A empresa assinala que “esta certificação IEnvA, à qual as companhias aéreas podem candidatar-se voluntariamente, reconhece o compromisso assumido das companhias aéreas SATA Air Açores e Azores Airlines para com a sustentabilidade ambiental e os esforços desenvolvidos na consecutiva redução do impacto ambiental das suas operações”.

“Para tal, muito tem contribuído o trabalho desenvolvido pelas equipas multidisciplinares das companhias do grupo SATA, em estreita cooperação com a IATA (Internacional Air Transport Association)”, refere a empresa.

Citada no comunicado de imprensa, a presidente do Conselho de Administração da SATA Holding, Teresa Gonçalves, considerou a certificação como prova de que a empresa tem “equipas focadas e dedicadas, que tornaram possível a obtenção desta certificação no espaço de um ano apenas”.

“Fizeram prova de determinação e de uma capacidade de adaptação notáveis. Estamos confiantes de que esta certificação nos inspirará a continuar esta nossa jornada em direção a um futuro mais verde e sustentável que afetará positivamente as nossas companhias aéreas e nosso planeta”, afirmou.

Ao obter a certificação IEnvA completa (stage 2), as companhias aéreas SATA Air Açores e Azores Airlines “demonstraram que estão a implementar políticas e procedimentos ambientais eficazes, quer na operação, quer nas áreas corporativas, e que estão a monitorizar os progressos por forma a melhorar, continuamente, o seu desempenho ambiental, acrescenta-se na nota de imprensa.

“Esta certificação confere, em simultâneo, o cumprimento da norma ISO 14001:2015, assim como o IWT (Illegal Wildlife Trafficking) Assessment, que é um programa desenvolvido para apoiar o setor aéreo na consciencialização e fiscalização do combate ao comércio ilegal de animais selvagens, em conformidade com a Declaração do Palácio de Buckingham”, descreve a empresa.

O grupo destaca que “as companhias aéreas geridas pela SATA Holding assumem na sua gestão a relevância de salvaguardar preservar a beleza natural e os recursos dos destinos para onde operam e, em particular, do arquipélago dos Açores, onde se encontra a base das suas operações aéreas”.

“Nesta medida, têm investido em várias iniciativas para reduzir a pegada de carbono, tal como em aeronaves mais eficientes, otimizar as rotas e operações de voo e apoiar projetos de compensação de carbono”, descreve.

Para além disso, “têm desenvolvido esforços para envolver todas as partes interessadas (‘stakeholders’), incluindo funcionários, clientes, fornecedores e reguladores, por forma a promover uma cultura de responsabilidade ambiental”.

O grupo SATA esclarece ainda que o programa IEnvA “é um sistema de gestão ambiental construído com base em padrões de excelência operacional que garantem a implementação de práticas ambientais robustas e específicas para o setor da aviação”.