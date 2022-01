Comissária europeia da Saúde saúda progressos na “segunda linha de defesa”

“Estamos a fazer bons progressos na nossa segunda linha de defesa: Terapias promissoras que podem dar um contributo real para mitigar o impacto da Covid-19”, declarou a comissária Stella Kyriakides, após a EMA ter recomendado a comercialização do fármaco Paxlovid.

Apontando que se trata do sexto medicamento autorizado para o tratamento da Covid-19 ao abrigo da estratégia terapêutica da UE que cobre várias fases da doença, e antecipando que “mais virão nas próximas semanas”, a comissária sublinhou que o Paxlovid “é o primeiro antiviral oral para uso doméstico” do portfólio europeu, “e tem o potencial de fazer uma verdadeira diferença para pessoas com elevado risco de covid-19 grave”.

A EMA recomendou a comercialização do Paxlovid, apontando que este medicamento da farmacêutica Pfizer está recomendado, nesta fase, para adultos que não precisam de oxigénio suplementar e que correm maior risco de desenvolver uma forma grave de Covid-19.

De acordo com a EMA, o Paxlovid é o primeiro medicamento antiviral administrado por via oral recomendado na União Europeia para o tratamento da Covid-19, contendo duas substâncias ativas em dois comprimidos diferentes, que reduzem a capacidade do coronavírus SARS-CoV-2 se multiplicar no organismo.

Para chegar à conclusão anunciada, o Comité de Medicamentos Humanos da EMA (CHMP) avaliou os dados de um estudo com doentes infetados, que demonstrou que o Paxlovid “reduziu significativamente as hospitalizações ou mortes em pacientes que têm pelo menos uma condição subjacente que os coloca em risco de Covid-19 grave”.

A maioria dos doentes participantes no estudo estava infetada com a variante Delta, mas a EMA espera, com base em investigação de laboratório, que o Paxlovid também seja ativo contra a Ómicron e outras variantes do SARS-CoV-2.

Esta autorização condicional de comercialização é um procedimento utilizado pela EMA para acelerar a aprovação de medicamentos durante emergências de saúde pública na UE, como é o caso da atual pandemia.

O regulador europeu é responsável pela avaliação científica, supervisão e monitorização da segurança de medicamentos na UE, trabalhando em rede com milhares de especialistas de toda a Europa, distribuídos pelos vários comités científicos.