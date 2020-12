Comissária europeia da Saúde defende “coordenação” nas estratégias de vacinação

“As estratégias de vacinação são competências dos Estados-membros, mas a coordenação é um elemento chave no processo”, afirmou a dirigente cipriota, sublinhando que o executivo comunitário liderado por Ursula Von der Leyen foi capaz de demonstrar essa capacidade ao longo deste ano e que essa entreajuda “é a única forma de avançar” no combate à pandemia.

Em declarações prestadas numa conferência na cimeira tecnológica Web Summit, Stella Kyriakides enfatizou a importância do planeamento atempado no desenvolvimento das vacinas e que a Comissão Europeia começou a preparar a etapa de vacinação “em outubro, ainda antes de uma vacina estar pronta” para chegar ao mercado e às populações.

“Trabalhámos desde o início com a Organização Mundial da Saúde (OMS), tivemos um papel de liderança no esforço global para travar o vírus e vamos continuar a fazê-lo, porque queremos garantir que conseguimos fazer chegar as vacinas o mais depressa possível. Esta é uma pandemia com um alcance enorme e consequências devastadoras”, vincou.

Segundo a comissária europeia da Saúde, embora diversas vacinas estejam prestes a ser administradas nas próximas semanas, será necessário manter por mais algum tempo certas medidas restritivas para continuar a conter a propagação do SARS-CoV-2.

“O objetivo não é ter mais confinamentos, mas sim ter as medidas em ação que permitam que as economias e as vidas continuem a decorrer até que uma vacina chegue a um número suficiente de pessoas para proteger a população. É preciso entender que o vírus continua aqui e circula entre a população, por isso temos de manter algumas medidas”, concluiu.