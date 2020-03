Comissão Coordenadora do CESA reúne dia 25 de março

A Comissão Coordenadora integra o presidente e os vice-presidentes do Conselho Económico e Social dos Açores, bem como os presidentes das Comissões Especializadas Permanentes.

No Conselho Económico e Social dos Açores estão representadas praticamente todas as instituições da sociedade açoriana, e perante o "momento grave que vivemos em resultado da pandemia provocada pelo novo coronavírus, é importante que mesmo com todas as restrições existente este órgão exerça as suas funções consultivas e de acompanhamento dos órgãos de Governo próprio dos Açores", refere comunicado.



A ordem de trabalho terá um ponto de situação sobre o novo coronavírus e a doença Covid-19 na Região, apreciação das medidas tomadas, e um segundo ponto destinado a apresentação de propostas.